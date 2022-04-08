Москва, , 14:49 — REGNUM Руководители поисковых отрядов России поддержали поправку в Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

Благодаря инициатору поправки, заместителю председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Ольге Занко (Амельченковой) («Единая Россия») поисковики получат дополнительные три месяца для переноса обнаруженных останков бойцов Великой Отечественной войны.

В случае принятия законопроекта при эксгумации останков бойцов будут учитываться климатические и географические особенности региона. Такие работы в зимнее время, когда промерзла земля, проводить практически невозможно.

Первый заместитель руководителя Военно-исторического центра СЗФО, Руководитель экспедиции «Тельмановский рубеж-2021» Сергей Мачинский вспоминает, как летом прошлого года в посёлке Тельмана Ленинградской области были обнаружены воинские захоронения на частной земле, которые подвергались воздействию тяжелой техники. Несмотря на неоднократные обращения общественников и поисковиков, собственник земляные работы не прекращал. В результате взаимодействия общественности и органов власти, было возбуждено первое в России уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

«Неофашизм на Украине начинался именно с разрушения памятников солдатам Великой Отечественной войны. Сегодня, при подготовке новой экспедиции в посёлок Тельмана, мы ориентируемся на погодные условия. Поскольку знаем — зимой и осенью работать невозможно, земля промёрзла, приходиться ждать первых тёплых дней, чтобы продолжить поиски. Обозначенные в ранее принятом законе три месяца, положенные для эксгумации, сильно осложняли нам работу. Если, благодаря законопроекту Ольги Занко, удасться продлить этот срок ещё на три месяца, все поисковики скажут «спасибо», — подчеркнул Сергей Мачинский.

С ним солидарен и командир поискового отряда «Красный Выборжец» Александр Колоярский.

«Перенести останки полагается в три месяца, что бывает крайне сложно сделать. А если останки или воинские захоронения были обнаружены в осенне-зимний период, это вдвойне усложняет работу поисковикам. Мы с Ольгой Николаевной встречались и обсуждали эти вопросы. Рад, что наши просьбы были услышаны и нашли отражение в законопроекте Ольги Занко. Поисковики Ленинградской области поддерживают его и надеются, что он будет утверждён», — заявил он.

Инициатор законопроекта Ольга Занко подчеркнула, что мнения руководителей поисковых отрядов России, а также экспертного сообщества были решающими при работе над законопроектом.

«Для меня очень важно, что мою инициативу поддержали поисковики. Данный законопроект — это результат нашей общей совместной работы. Поисковики — невероятные люди, они не только возвращают семьям их родных героев, но и позволяют нам прикоснуться к истории подвигов наших предков, к их славным победам», — сказала Ольга Занко.

Отметим, что предлагаемый порядок в случае принятия закона будет действовать только для муниципалитетов, включённых в перечни, которые составляют регионы, на территории которых проходили боевые действия во время Великой Отечественной войны. Число их сегодня превышает 30.

На время переноса останков вводится мораторий на строительные и земляные работы. Это касается земель как физических, так и юридических лиц.

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