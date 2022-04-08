Москва, , 14:49 — REGNUM Горячий сезон в 2022 году сам определит цены услуг на курортах, несмотря на контроль за ними со стороны Ростуризма. Относительно контроля за качеством туристических услуг в России есть позитивные сдвиги, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров.

Туристы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Так, за последние три года осуществлено значительное нормативное регулирование сферы гостиничных услуг.

В частности, правительством утверждены Правила предоставления гостиничных услуг, а действовавшая до 1 июля 2019 года добровольная классификация «звездности гостиниц», с начала этого года для всех гостиниц стала обязательной.

Теперь, независимо от звездности отеля, Законом регламентирована обязательность круглосуточной работы службы ресепшен, ежедневная уборка, наличие питьевой воды, частота смены постельного белья и полотенец.

В Ростуризме впервые создана и работает специальная комиссия по апелляциям, на площадке которой отрабатываются жалобы, связанные с соответствием качества сервиса и услуг в отелях заявленному уровню звездности и обязательным требованиям.

Жалоба в апелляционную комиссию на несоответствие звездности или некачественной услуге может быть подана любым лицом, которое столкнулось с данной проблемой.

Результатом рассмотрения жалобы, как указывает Ростуризм, могут быть проверки гостиниц через аккредитованные организации, вплоть до лишения гостинцы классификации.

Другими словами, у потребителей и Ростуризма появился определенный механизм, позволяющий предъявлять гостиницам определенные требования, не выполнение которых повлечет для гостиницы соответствующие последствия и внимание к качеству оказания гостиниц не может не радовать.

Также лица, которые организовывали свой отпуск посредством обращения к туроператору, в случае получения недостоверной информации об услуге могут требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, а также отказаться от исполнения договора.

Кроме того, за предоставление недостоверной информации о гостинице (отеле) туроператор может быть привлечен к административной ответственности.

Вместе с тем, действующее законодательство не позволяет Ростуризму или иным контролирующим органам каким-либо образом прямо оказывать влияние на формирование цен владельцами гостиниц.

Контроль за ценами на туристические услуги включает в себя не мониторинг и пресечение необоснованного роста цен на туристические услуги, а предусматривает защиту прав граждан, с которыми лица, осуществляющие деятельность по предоставлению туристических услуг, уже заключили договоры.

Однако защита прав граждан, направленная на обязательное исполнение взятых обязательств со стороны предпринимателей по уже заключенным договорам, никаким образом не направлена на пресечение роста цен на туристические услуги в целом.

Каких-либо действий по снижению цен в предстоящий сезон от Ростуризма ожидать не стоит. В данном случае громкий заголовок о контроле за ценами, скорее всего, направлен на привлечение внимания к значимости самого Ростуризма», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии туристического сезона Ростуризм совместно с другими ведомствами усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах.

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