Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Руководство птицефабрики «Русско-Высоцкая» в Ленинградской области отказалось от идеи сокращения персонала и прекращения работы предприятия после того как этим вопросом заинтересовались региональные власти, сообщил 8 апреля Александр Дрозденко.

Птицефабрика

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несмотря на наличие заинтересованного инвестора, владельцы птицефабрики «Русско-Высоцкая» заявили о закрытии производства и высвобождении персонала. Данным решением заинтересовался глава региона, который воспользовался указом президента РФ, в целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в России, предложив временно передать управление птицефабрикой отечественному инвестору.

«Решения о сокращении персонала и прекращении работы Русско-Высоцкой птицефабрики отменены руководством предприятия. Это результат моих переговоров с собственниками с участием вице-губернатора Ленобласти по АПК Олега Малащенко, руководителей службы занятости и администрации Ломоносовского района — Аллы Астратовой и Алексея Кондрашова», — подытожил Дрозденко.