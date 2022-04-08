Донецк, , 14:47 — REGNUM Работавший в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ житель Донецкой Народной Республики задержан за несовместимую с мандатом миссии деятельность. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«У правоохранительных органов республики есть вопросы (к ОБСЕ), поскольку один из сотрудников был задержан», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По ее словам, сейчас проводится доследственная проверка, но есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал — сейчас, в частности, совершали противоправные деяния на территории республики, которые несовместимы с мандатом официальной СММ.