Череповец, Вологодская область, , 14:46 — REGNUM Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» подписал новый контракт с нападающим Никитой Гуслистовым. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба клуба.

«Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что 19-летний хоккеист подписал контракт с клубом, рассчитанный на два года.

В нынешнем сезоне Гуслистов сыграл в 41 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

В регулярном чемпионате сезона 2021/22 «Северсталь» заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла московскому «Динамо» (3:4).