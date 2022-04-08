Ташкент, , 14:47 — REGNUM Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запустила регулярное авиасообщение между Наманганом и Алма-Атой, сообщает Подробно.уз.

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«8 апреля в международном аэропорту Намангана приземлился борт казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Самолет Boeing-737 прибыл из Алматы. По традиции, воздушное судно торжественно встретили в аэропорту. В этот же день в 02:30 из Намангана в Алматы вылетели 170 пассажиров», — сообщает издание.

Отмечается, что рейсы по маршруту Алма-Ата — Наманган — Алма-Ата будут выполняться на регулярной основе. Самолеты будут летать дважды в неделю по средам и пятницам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Uzbekistan Airways возобновила регулярные рейсы между Ташкентом и Парижем.

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