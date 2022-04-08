Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В рамках запланированной, но отложенной модернизации трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону могут построить эстакаду. Об этом 8 апреля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы с южной строны эстакады

«С компанией «Синара» обсудили и шаги по модернизации трамвая в Ростове-на-Дону. В донской столице задача обновленного трамвая — связать с центром отдалённые микрорайоны города: Левенцовку, Суворовский и новый район на месте бывшего аэропорта. Отдельное условие — при прокладке трамвайных маршрутов не сужать имеющиеся в городе и без того загруженные автомагистрали. Решением может стать строительство трамвайных путей на эстакаде», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что проект модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону, несмотря на возникшие сложности, будет реализован. По словам губернатора, изменится лишь механизм его воплощения.

Напомним, что разработкой проекта в 2022 году должен был заняться инвестор — ООО «Синара — Городские Транспортные Решения». Объём инвестиций в проект модернизации ростовского трамвая превышал 51 млрд рублей. Завершить реализацию проекта власти планировали до 2025 года. Однако из-за внешнего санкционного давления принято решение вместо модернизации трамвая достроить Ростовское транспортное кольцо, а также досрочно завершить строительство объездной дороги Аксая.