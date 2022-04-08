Лондон, , 14:44 — REGNUM Британская рок-группа Pink Floyd во главе с Дэвидом Гилмором выпустила свой первый новый материал за последние десятилетия, посвятив сингл событиям на Украине. Об этом 8 апреля рассказал портал NME.

Дэвид Гилмор NME

Новый трек под названием Hey, Hey, Rise Up включает в себя сэмпл Андрея Хлывнюка, вокалиста украинской группы «Бумбокс», и является первой оригинальной музыкой группы, выпущенной со времен их альбома 1994 года The Division Bell.

В пресс-релизе сообщается, что Pink Floyd записали песню Hey, Hey, Rise Up 30 марта этого года.

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