Москва, , 14:44 — REGNUM На Московской бирже 8 апреля курс евро упал ниже 79 рублей, следует из данных торгов.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На столь низкой отметке евро находился последний раз в июне 2020 года. В последние дни происходило неуклонное удешевление стоимости европейской валюты по отношению к рублю.

Американский доллар также становится дешевле. Его стоимость опустилась до 74,65 рубля за единицу.

Рост курса рубля происходит на фоне объявления ЦБ РФ о снижении ключевой ставки, что временно замедлило падение иностранных валют, но затем тенденция продолжилась.