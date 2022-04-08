Стокгольм, , 14:45 — REGNUM Согласно результатам нового опроса газеты Aftonbladet и социологов из Demoskop, опубликованном 8 апреля, рейтинг «Шведских демократов» находится на самом низком уровне с 2017 года — 17% опрошенных заявили, что готовы за них проголосовать.

Шведские демократы. Логотип

В то же время «Умеренные» медленно, но верно продвигаются вверх по электоральной лестнице. Уровень их электоральной поддержки оценивается в 22,9%. Таким образом, теперь разница между двумя крупнейшими правыми партиями Швеции составляет 5,9 процентных пункта.

«Шведские демократы теряют избирателей в пользу Умеренных», — заявила в интервью изданию генеральный директор Demoskop Карин Нельссон.

31,5% респондентов изъявили желание отдать свои голоса за «Социал-демократов». «Либералы» и «Зеленые» традиционно не преодолели 4-процентный парламентский барьер, набрав 2,4 и 3,5 процентных пунктов, соответственно.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 29 марта по 5 апреля, приняли участие 2 199 человек.