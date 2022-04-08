Москва, , 14:43 — REGNUM Поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса России будет расширена. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В марте правительство уже выделило средства на субсидирование процентной ставки по займам системообразующим организациям агропромышленного комплекса — промышленности, торговли… что позволит предприятиям без сбоев выпускать продукцию, платить поставщикам, ну и, конечно, зарплату сотрудникам», — заявил Мишустин.

«Теперь льготные кредиты на пополнение оборотных средств смогут получить и компании топливно-энергетического комплекса. Для этого правительство направит из федерального бюджета 7 млрд рублей», — указал он.

По его словам, процентная ставка по таким займам составит 11%, а взять их можно будет на срок одного года.

«Максимальный размер кредита не должен превышать 10 млрд рублей, и главное условие — заёмщик должен сохранить не меньше 85% рабочих мест», — подчеркнул премьер-министр.