Душанбе, , 14:42 — REGNUM По сравнению с концом прошлой недели цены на бензин, газ и дизельное топливо в Таджикистане немного снизились. Об этом 8 апреля сообщает «Азия Плюс».

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, на АЗС города Душанбе по состоянию на 8 апреля 1 литр бензина АИ-95 продается по цене 11,90 сомони, АИ-92 — 11,40 сомони, дизельное топливо — 12−12,20 сомони и сжиженный газ — 6,80 сомони (один доллар — 12 сомони).

Отмечается, что по сравнению с концом марта цены на все виды бензина и сжиженного газа в стране снизились на 20 дирамов, а на дизельное топливо (солярку) — на 10 дирамов.