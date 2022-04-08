Стокгольм, 8 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. После того, как представители официального Хельсинки открыто заявили, что в скором времени Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО, в Стокгольме серьезно напряглись — две неразрывные в военном отношении страны могут пойти разными путями. Поэтому эксперт по вопросам обороны Якоб Вестберг считает, что тем самым Финляндия таким образом «толкает» своего западного соседа в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.

Стокгольм. Швеция

«Если Швеция останется в одиночестве в качестве неприсоединившегося государства к военным союзам в балтийском регионе, то мы окажемся в очень уязвимом положении», — предупредил эксперт.

В то же время Вестберг отмечает, что тот факт, что Финляндия может принять решение вступить в НАТО без Швеции, является положительным, поскольку «страна находится в более уязвимом положении».

Напомним, что 7 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что решение по НАТО будет принято в ближайшие недели.