Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM За первый квартал 2022 года погрузка на сети «Российских железных дорог» в Нижегородской области превысила 3,5 млн тонн, что на 16,4% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе «РЖД».

Так, за первые три месяца текущего года погружено на железнодорожные составы 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 15,4% превышает прошлогодние объемы, и 639 тысяч тонн черных металлов — зафиксирован рост объема отгрузок на 50%.

Также за указанный период в Нижегородской области отгрузили 186,5 тысяч тонн промышленного сырья и формовочных материалов, 150 тысяч тонн химикатов и соды, 103 тысячи тонн лесных грузов, 72 тысячи тонн лома черных металлов, 57 тысяч тонн строительных грузов и 27 тысяч тонн метизов.