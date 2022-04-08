Ходейда, Йемен, , 14:47 — REGNUM Силы международной коалиции по восстановлению мира в Йемене арестовали судно с грузом топлива, следовавшее в порт Ходейда. Об этом 8 апреля сообщает близкий к йеменским повстанцам телеканал Al-Masirah.

Танкер (сс) Raw2Jpeg

По последним данным, судно «Sea Heart» должно было доставить горючее, необходимое для функционирования объектов социальной инфраструктуры.

Журналисты отмечают, что ранее судно было досмотрено, а его визит был обговорён с коалицией при участии ООН. В самой коалиции инцидент не комментируют.

Ранее на территории Йемена вступил в силу режим прекращения огня, по условиям которого суда с топливом должны получать беспрепятственный доступ в порты страны. Из-за отсутствия топлива на грани закрытия оказались больницы и другие объекты социальной инфраструктуры по всей территории страны.