Ташкент, 8 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Узбекистан придерживается взвешенно-нейтральной позиции в отношении ситуации на Украине и надеется, что стороны найдут взаимоприемлемый способ урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путём на основе общепризнанного принципа и норм международного права. Об этом заявил постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов, сообщает Газета.уз.

United States Mission Geneva В Совете по правам человека ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Он объяснил, почему Узбекистан проголосовал против принятия резолюции в отношении России.

«Учитывая наше твёрдое убеждение в том, что любое решение по пункту 8 резолюции 60/251 ГА, уполномочивающее Генеральную ассамблею большинством в две трети голосов присутствующих членов приостанавливать право членства в совете члена совета, который совершает грубое и систематическое нарушение прав человека, должно основываться на результатах тщательного расследования предполагаемого нарушения», — подчеркнул Ибрагимов.