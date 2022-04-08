Стокгольм, 8 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Нямко Сабуни уходит с поста лидера партии «Либералов», которая является одной из восьмью парламентских партий Швеции. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает новостной портал Omni.

Liberalerna.se Нямко Сабуни

В своем прощальном выступлении политик подчеркнула, что она гордится тем, чего ей удалось добиться в качестве лидера партии. Сабуни также отметила, что одно из ее достижений состоит в том, что «Либералы» присоединились к правому блоку в риксдаге.

Сабуни заявила, что она больше не видит для себя возможности возглавлять «Либералов» и вести свою партию на сентябрьские парламентские выборы.

«Я та, кто я есть, со своими сильными и слабыми сторонами… И дискуссия, развернувшаяся вокруг моей личности, затмевает самое главное: именно Либералы решают социальные проблемы», — сказала политик.