Москва, 8 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Санкционную политику стремятся выстроить таким образом, чтобы она не нанесла значительный урон тому, кто налагает санкции, и его союзникам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

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«В данном случае речь идет об американском телекоммуникационном оборудовании, а также о коммуникационном инструментарии, таком как мессенджер WhatsApp, система видеоконференций Zoom, браузер Chromе и тому подобном.

В случае телекоммуникационного оборудования, тому, кто налагает санкции, во-первых, невыгодно, чтобы возникли сложности с передачей через российские магистральные сети трафика между Азией и европейскими союзниками.

Кроме того, тот, кто налагает санкции, не хочет, чтобы телекомы РФ приняли окончательное решение о переходе на китайское оборудование. Ведь совсем недавно Дональду Трампу пришлось налагать санкции на компанию Huawei из опасений построить собственную инфраструктуру 5G на оборудовании из Китая, то есть страны, которую американские СМИ открыто называют врагом (а не просто конкурентом).

Сценарий, при котором обмен трафиком между Востоком и Западом идёт в основном через российские сети, построенные на оборудовании китайских компаний, вероятно, ничуть не более желателен с точки зрения США.

В случае запрета предоставлять России оборудование и софт для видеоконференций, тоже вероятен сценарий, когда это оборудование будет заменено на китайское или российское, а вместе с «железом» придёт и софт.

Выбивать потом китайцев с рынка при помощи низких цен — это для США не вариант, поскольку американская стратегия состоит в том, чтобы захватывать новые рынки первыми, а не в том, чтобы медленно отбирать их у первопроходцев.

Что же касается софта вроде Chrome или операционной системы Android, то они являются, помимо прочего, ещё и инструментом сбора информации о российских граждан.

США знают, какие поисковые запросы задаем, куда мы ходим, что покупаем, что пишем на форумах и в социальных сетях. Оставить нас без них можно, и поначалу нам это будет неудобно, но освободившиеся места быстро займут разработки «Яндекса», VK, и уже насовсем.

На первый взгляд кажется, что у китайских компаний будет мало шансов отъесть и тут кусок рынка, но ведь популярные у молодых поколений TikTok и Like — это китайские сервисы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США исключило из-под антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

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