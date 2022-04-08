Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Актёр Джон Сина исполнит главную роль в фильме Officer Exchange. Об этом 8 апреля пишет Deadline.

Кадр из сериала «Миротворец» Джон Сина в роли Миротворца

По данным СМИ, производством комедийного боевика займётся Amazon Studios — сценарий напишут Бен Зазов и Эван Тёрнер. В качестве продюсеров картины выступят Питер Сафран и Джон Рикард.

Добавим, что Джон Сина сыграет полицейского Шепарда, который объединяется с индийским коллегой, чтобы наказать группу контрабандистов, которые незаконно транспортируют алмазы. Дата выхода картины пока неизвестна.