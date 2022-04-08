Воронеж, 8 апреля 2022, 14:34 — REGNUM Скончался профессор Воронежского государственного университета инженерных технологий, бывший начальник управления федеральной службы налоговой полиции по Воронежской области Вячеслав Гонгадзе. О кончине сообщила пресс-служба правительства региона 8 апреля.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Гонгадзе.
Вячеслав Гонгадзе занимал пост заместителя начальника Воронежского управления КГБ, в течение десяти лет, с 1992 по 2002 года возглавлял налоговую полицию региона. С 2002 года он занимался преподавательской деятельностью.