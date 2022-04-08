Воронеж, , 14:34 — REGNUM Скончался профессор Воронежского государственного университета инженерных технологий, бывший начальник управления федеральной службы налоговой полиции по Воронежской области Вячеслав Гонгадзе. О кончине сообщила пресс-служба правительства региона 8 апреля.

Траур

«К огромному сожалению, наш мир покинул образцовый офицер и гражданин. Биография Вячеслава Михайловича могла бы послужить сюжетом глубокого и захватывающего художественного произведения. Защита государственной безопасности, укрепление правопорядка в финансовой сфере, воспитание грамотного молодого поколения — каждый из этих трудовых этапов нашего уважаемого генерала был богат интересными событиями и крупными достижениями. Такие люди образуют основу человеческого капитала России и Воронежской области», — сказал глава региона Александр Гусев.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Гонгадзе.

Вячеслав Гонгадзе занимал пост заместителя начальника Воронежского управления КГБ, в течение десяти лет, с 1992 по 2002 года возглавлял налоговую полицию региона. С 2002 года он занимался преподавательской деятельностью.