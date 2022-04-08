Вашингтон, , 14:34 — REGNUM США и их союзники должны добиваться полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации КНДР. Об этом 7 апреля заявил кандидат на пост посла США в Южной Корее Филип Голдберг в ходе слушаний в комитете Сената США по международным отношениям.

Флаги США и КНДР

Он подчеркнул, что КНДР может устроить дополнительные провокации. А также заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы противостоять северокорейскому режиму, постоянно нарушающему резолюции Совета Безопасности ООН и свои обещания.

Данные замечания Голдберг сделал после того, как Пхеньян провел 12 ракетных испытаний.

Кандидат также назвал денуклеаризацию КНДР очень сложной задачей, отметив необходимость продолжения работы в данном направлении.

Он отметил, что санкции сами по себе не могут заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия, однако добавил, что санкции должны быть сохранены и реализованы, не смотря на то, что Пхеньян хочет их ослабления или отмены.

Голдберг работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по КНДР в 2009–2010 годах, а затем был послом США на Филиппинах (2013−2016 гг). Он также работал послом в Боливии и помощником госсекретаря по разведке и исследованиям (2010−2013 гг.).

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