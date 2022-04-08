Калуга, 8 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Порядка 45 мероприятий общей стоимостью почти один миллиард рублей предусматривает калужский региональный план поддержки экономики в условиях санкций, сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Калужская область освободила малый бизнес от платы за аренду госимущества, снизила ставки по упрощенной системе налогообложения для более пяти тысяч компаний, «заморозила» процентные ставки Госфонда поддержки предпринимательства по займам для малого и среднего предпринимательства. Одновременно расширили возможности гарантийной поддержки для кредитующихся компаний и планируют докапитализировать Региональный Фонд развития промышленности. Для прямых контактов между производителями и заказчиками создан сайт «Импортозамещение40», где уже зарегистрировались около 350 компаний и их число постоянно растёт.

«В перечень федеральных системообразующих организаций уже внесено 26 компаний из Калужской области. Активно работаем по включению в него и других предприятий региона, чтобы они также могли пользоваться мерами поддержки», — отметил в социальных сетях Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Калужская область обратилась в правительство Российской Федерации с просьбой расширить перечень системообразующих предприятий. Эти организации смогут получить меры господдержки из федерального бюджета.