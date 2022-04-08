Саратов, , 15:03 — REGNUM В вузах Саратовской области в этом году из 8477 бюджетных мест целевыми являются 1600, в том числе по направлениям агропромышленного комплекса — 360, 265 мест — здравоохранения, 125 — педагогического образования. Об этом сообщает министерство по делам территориальных образований региона.

Студент ИА REGNUM

По словам главы ведомства Сергея Зюзина, в настоящее время отмечается высокая потребность в специалистах сферы педагогического образования, медицины, агропромышленного комплекса. По этим направлениям доля целевых мест среди общего числа бюджетных составляет от 20 до 75 процентов. При этом предоставленная квота в отдельных случаях выбирается лишь на 60−70%. По мнению министра, одним из факторов этой проблемы является недостаточная заинтересованность студентов-целевиков из-за отсутствия дополнительных мотиваций.

В связи с этим будущего специалиста, кроме гарантированного обеспечения рабочим местом, можно поддержать оплатой проезда до места учебы, питанием во время прохождения практики, предоставлением муниципального жилья на период производственной практики, назначением дополнительных стипендий.

«Целевое обучение студентов, в особенности из отдаленных муниципальных образований — это важная и действенная мера по укреплению экономики и социального благополучия в Саратовской области, это возможность обучиться и гарантированно получить рабочее место», — добавил Зюзин.

По информации минобразования Саратовской области, в 2021 году региональные вузы выпустили 633 целевика, трудоустроено из них 74%, или 469 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в открытом в СГАУ им. Н. И. Вавилова новом образовательном центре будут готовить специалистов с углублёнными знаниями по почвенно-агрохимическому направлению.

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