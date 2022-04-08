Курск,
8 апреля 2022, 14:33 — REGNUM Власти Курской области опровергли распространявшуюся в родительских чатах информацию о распространении сибирской язвы через деньги.
Фейк о сибирской язве
Телеграм-канал администрации Курской области
В областной администрации курян призвали не распространять дезинформацию и не сеять панику.
«Новая дезинформация от наших соседей. В родительских чатах и соцсетях распространяется информация о пропитанных сибирской язвой деньгах. Цель – посеять панику. Не распространяйте подобные вбросы и сохраняйте здравомыслие», — говорится в сообщении администрации.