Курск, 8 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Власти Курской области опровергли распространявшуюся в родительских чатах информацию о распространении сибирской язвы через деньги.

Телеграм-канал администрации Курской области Фейк о сибирской язве

В областной администрации курян призвали не распространять дезинформацию и не сеять панику.