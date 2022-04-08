Брюссель, 8 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Евросоюз заморозил активы на 29,5 млрд евро лиц и организаций, внесенных в санкционные списки по России и Белоруссии. Об этом говорится в обнародованном 8 апреля пресс-релизе Еврокомиссии.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Более половины государств-членов ЕС сообщили в Еврокомиссию о мерах по замораживанию активов. Они информировали о заморозке активов стоимостью в 29,5 млрд, включая яхты, вертолеты, недвижимость, а также предметы искусства на 6,7 млрд евро», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций.

Читайте также: Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России