Москва, , 14:31 — REGNUM Всем основным отраслям экономики требуется поддержка во время санкций, и особенно это касается железнодорожной отрасли. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Такая помощь требуется всем основным секторам экономики, в том числе железнодорожной отрасли, которая надёжно связывает регионы нашей большой страны. Это важно не только для пассажиров, но и для бесперебойности перевозок товаров и грузов, обеспечения всех логистических цепочек», — заявил Мишустин.

«По поручению президента, мы направим 250 млрд рублей на докапитализацию компании «Российские железные дороги». Дополнительные средства позволят не снижать темпы модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также развитие инфраструктуры центрального транспортного узла», — указал он.