Уфа, , 14:33 — REGNUM Шахтный колодец обрушился в Уфе. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

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«8 апреля в Советском районе Уфы, по ул. Мустая Карима, 69, было зафиксировано обрушение шахтного колодца на тоннеле щитовой проходки диаметром 1800 мм», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они огородили территорию. К счастью обошлось без пострадавших.