Газа, Палестина, 8 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Представители одной из палестинских группировок прокомментировали террористическое нападение в Тель-Авиве, жертвами которого стали как минимум двое мирных жителей. Об этом 8 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

ХАМАС

Так, радикалы приветствовали нападение и анонсировали новые теракты на израильской территории.