Палестинские радикалы анонсировали новые нападения на Израиль
Газа, Палестина, 8 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Представители одной из палестинских группировок прокомментировали террористическое нападение в Тель-Авиве, жертвами которого стали как минимум двое мирных жителей. Об этом 8 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.
ХАМАС
Так, радикалы приветствовали нападение и анонсировали новые теракты на израильской территории.
«Мученик … провел одну из самых удачных операций, которая потрясла врага, пошатнула его систему безопасности и показала его хрупкость. Мы призываем, чтобы наш народ продолжал джихад и сопротивление, и мы призываем всех бойцов сопротивления и моджахедов проводить больше партизанских операций», — отметили в группировке.