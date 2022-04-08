Ульяновск, 8 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ульяновске уровень воды в Свияге снизился, а в Сельди достиг неблагоприятной отметки. Об этом сообщает администрация областного центра со ссылкой на управление гражданской защиты.

Василий Иванов ИА REGNUM Река

По информации на утро 8 апреля, за последние сутки уровень воды в Свияге упал на 2 см и составляет 226 см при неблагоприятном явлении 450 см, опасном явлении — 550 см. Уровень воды в Волге вырос на 1 см — до 5031 см (неблагоприятные и опасные явления — соответственно 5350 и 5370 см).

В то же время растёт уровень воды в реке Сельдь: он поднялся на 33 см и достиг неблагоприятной отметки в 350 см. Напомним, что опасные явления возникают при достижении отметки в 600 см.

«Отмечается выход воды на пойму. Возможны подтопления хозяйственных объектов, расположенных в пойме», — предупреждают в ГУ МЧС по Ульяновской области.

Спасатели в Ульяновске отслеживают прохождение талых вод через водоотводные канавы микрорайонов Мостовая и Вырыпаевка, сёл Баратаевка и Луговое.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Ульяновске после обращения жителей посёлка Дачный спасатели ликвидировали затор на Сельди: водолазы распилили прибившиеся к сооружению большие деревья.