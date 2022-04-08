Ташкент, , 14:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля провел телефонный разговор с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным месяцем Рамадан, искренне пожелав мира, благополучия и процветания братским народам Узбекистана и Киргизии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что лидерами двух стран был обстоятельно обсужден ход реализации достигнутых договоренностей по дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, углублению практического взаимодействия между странами.

«Особое внимание уделено продвижению приоритетных проектов взаимовыгодного сотрудничества, включая начало деятельности Узбекско-Киргизского фонда развития, ускорение реализации инфраструктурных проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан, расширение промышленной кооперации», — говорится в сообщении.

Также, с глубоким удовлетворением отмечены плодотворные обмены и осуществляемые совместные программы в культурно-гуманитарной сфере. Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов на уровне правительств в целях безусловной реализации принятых решений.

«Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки», — говорится в сообщении.