Брюссель, 8 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Евросоюз заморозил активы лиц и организаций, внесённых в санкционные списки по России и Белоруссии. Об этом 8 апреля говорится в заявлении Еврокомиссии.

Евросоюз

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Объём замороженных средств составил 29,5 млрд евро. Под ограничительные меры попали яхты, вертолёты, недвижимость и предметы искусства.

Кроме того, под блокировку попали существующие транзакции в размере 196 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об усилении санкций против России объявили в Японии.