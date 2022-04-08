Яшкульский район, Калмыкия, 8 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Калмыкии в результате ДТП на трассе Яшкуль — Комсомольский один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась примерно в 5:40 мск в Яшкульском районе. На 50-м километре автодороги легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате происшествия смертельные травмы получил один человек, ещё один участник ДТП пострадал.

На месте происшествия работали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.