Иркутск, , 14:27 — REGNUM В Иркутской области за 2021 год в рамках государственной поддержки приобретено 136 энергонасыщенных тракторов (в 2020 г.-138), 61 высокопроизводительный зерноуборочный и кормоуборочный комбайн (82) и 700 (707) единиц другой сельскохозяйственной техники. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что обеспеченность

Трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

тракторами и комбайнами в сельскохозяйственных организациях остается ниже нормы, а сезонная нагрузка непомерно высока.

«Во время страды минувшего года каждый трактор обработал в среднем 740 гектаров пашни, в расчете на 1 зерноуборочный комбайн пришлось 435 гектаров посева зерновых и зернобобовых культур», — пояснили статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовская компания по производству органических продуктов питания Auga представила первый в мире трактор с гибридным мотором, который работает на биометане и электричестве.

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