Подгорица, 8 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. На заседании правительства Черногории 8 апреля после двух ранее безуспешных попыток принят пакет ограничительных мер против России. Об этом сообщил вице-премьер страны Дритан Абазович.

Черногория

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«Только что принят пакет ограничительных мер против России», — кратко сообщил Абазович и поблагодарил министров за сотрудничество.

На сообщение отреагировала посол Соединенных Штатов Америки в Черногории Джуди Райзинг Рейнке и приветствовала решение правительства Черногории ввести ограничительные меры против России. «Вместе с Украиной мы — НАТО», — написала Рейнке.