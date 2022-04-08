Красноярск, , 14:24 — REGNUM «Красноярскэнергосбыт» организовал доставку помощи семьям с младенцами, эвакуированным из ЛДНР и с Украины.

Компания организовала сбор средств и доставку помощи беженцам из ЛДНР и Украины с младенцами, пребывающим на территории России. Об этом «Ленте. ру» рассказала руководитель группы PR «Красноярскэнергосбыта» Оксана Коробейникова.

«Наша компания нередко организует и участвует в разного рода благотворительных акциях, но эта акция получила наибольший резонанс среди сотрудников. Мы работаем с красноярским филиалом нашего давнего партнера — Российского детского фонда, от которого получили информацию о том, что в Воронеже находится огромное количество семей беженцев с территории Донбасса, в том числе, с грудными детьми в возрасте до года. Именно им требуется регулярная поставка детского питания и сопутствующих товаров», — рассказала Оксана Коробейникова.

Помощь, которую собирает предприятие, — личные средства сотрудников, поэтому заявка всегда должна быть предельно конкретной, поскольку сотрудникам важно знать, на что идут собранные средства, пояснила пресс-секретарь компании.

«В случае с этой акцией задача была поставлена конкретно — мы получили сведения о 45 семьях с грудными детьми. Однако средств было собрано больше, чем мы ожидали, поэтому, возможно, удастся обеспечить питанием большее количество ребят. На собранные средства мы закупили продукцию, и уже сегодня ее получит воронежский филиал Российского детского фонда — это детские смеси для разных возрастных групп малышей, каши и сопутствующие товары, которых, как выяснилось, очень не хватает — бутылочки, прорезыватели, соски и многое другое», — отметила Оксана Коробейникова.