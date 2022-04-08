Красногорск, , 14:23 — REGNUM Граждане Донецкой и Луганской народных республик смогут работать на территории Подмосковья без оформления патента. Об этом 8 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Андрей Воробьев Kremlin.ru

Вопрос об упрощенной процедуры приема на работу жителей народных республик обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями правоохранительных органов региона. Также решено было отменить патент для граждан Украины.

«Такой запрос существует, необходимо помочь людям, которые приезжают сюда — никто до конца не знает, как долго они здесь будут находиться», — сказал Воробьев.

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