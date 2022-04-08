Москва, 8 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Регионам станет легче использовать специальные программы повышения трудовой мобильности. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Government.ru Михаил Мишустин

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«В 19 регионах правительство поддерживает специальные программы повышения трудовой мобильности. Там особенно чувствуется нехватка кадров. И мы представляем компаниям, которые привлекают туда специалистов из других российских субъектов, финансовую поддержку», — заявил Мишустин.

«Это большее 200 тыс. рублей на каждого нового сотрудника. А если речь идёт о дальневосточных субъектах, то сумма может доходить до 1 млн рублей», — продолжил он.

По его словам, средства идут на компенсацию затрат, связанных с переездом и обустройством работника на новом месте, но также могут быть направлены и на повышение квалификации или на надбавку к заработной плате.

«Но чтобы использовать всё это на практике, регионам нужно согласовывать проекты своих программ на федеральном уровне. Это долгий процесс, поэтому мы упростим требования», — отметил он.

«Поправки в законодательство предусматривают, что достаточно будет лишь утвердить число людей, которых планирует привлечь на работу с такой государственной поддержкой. Ну и регионы смогут быстрее решить вопрос нехватки кадров, а люди — продолжить карьеру на новом месте», — пояснил Мишустин.