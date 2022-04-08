Уфа, 8 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Завод по выпуску стеклопластиковых изделий для очистных сооружений намерены построить в Уфе. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Очистные сооружения

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Сообщается, что инвестор намерен направить на реализацию данного проекта 130 млн рублей. Продукция завода будет поставляться для жилищно-коммунального хозяйства и дорожной отрасли Башкирии.

«Компания более 10 лет проектирует и строит очистные сооружения по всей России. Для подобных проектов необходимо большое количество оборудования, которое мы хотим производить самостоятельно на территории Башкирии», — приводит пресс-служба слова представителя инвестора.

Отмечается, что реализация данного проекта будет способствовать и развитию индивидуального жилищного строительства. Чиновники намерены оказать инвестору содействие в поиске производственного помещения для строительства завода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что некоторые нефтеперерабатывающие компании России, которые ранее использовали зарубежную продукцию, начали переходить на произведённые в Башкирии катализаторы.