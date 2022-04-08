Иркутск, , 14:27 — REGNUM Жилищное строительство в Иркутской области набирает темпы. С 2019 года объем ввода превышает миллион «квадратов», постепенно нарастая. В 2021 году введено в строй жилье общей площадью 1 млн. 203,8 тыс. кв. м, по 509 «квадратов» в расчете на 1000 жителей Приангарья. Об этом 8 апреля сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается также, что активней всех муниципалитетов строит жилье бурно развивающийся Иркутский район, по масштабам жилищного строительства он стабильно занимает 1-е место в регионе. В 2021 г. здесь построено жилье общей площадью 630,7 тыс. кв. м, в расчете на 1000 жителей — по 4488 кв. метров, недостижимый для многих результат.

По 924 кв. м на 1000 человек введено в Шелеховском районе, тройку лидеров замыкает Баяндаевский район (490 кв. м). Активно ведется строительство жилья в сельской местности. В 2021 году там введено 50% областного объема, почти на треть больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-феврале 2022 года составил 33,7 млрд. рублей, что на 35,6% больше, чем в предыдущем году.

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