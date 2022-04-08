* запрещённая в России организация

Кабул, 8 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Садик Акиф, пресс-секретарь министерства по поощрению добродетели правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил, что избиение студентов в Бадахшане не было делом рук агентов министерства, и что в связи с этим инцидентом арестованы четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Nbmlawyers.com Арест

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Студенты Бадахшанского университета заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили их вечером 6 апреля за то, что они якобы не ходили на молитву. Студент, не пожелавший назвать своё имя, сказал, что радикалы ворвались в общежитие, когда студенты только что вернулись с молитвы.

Мохаммад Садик Акиф заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не причастны к избиению студентов.

Местные источники в Бадахшане сообщают, что студенты вышли на акцию протеста рано утром 7 апреля, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали митинг. Демонстрация началась в 6 утра возле университета и продолжалась до 8:30.

На фото, присланных с Afghanistan International, видны следы побоев спинах студентов.