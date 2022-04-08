Брюссель, 8 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Европейский союз заморозил около 29,5 млрд евро российских активов, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По данным французских СМИ, ЕС объявил 8 апреля о заморозке не менее 29,5 млрд евро российских активов.

После приостановки членства России в Совете ООН по правам человека и усиления санкций против России, Европейский союз, который утвердил эмбарго на российский уголь, ЕС заявил о заморозке не менее 29,5 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, увеличилась и достигла эквивалента 7,5 млрд швейцарских франков (7,3 млрд евро).