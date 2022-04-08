Киев, 8 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra, представляющая в этом году страну на песенном конкурсе «Евровидение», стала лидером будущего мероприятия на фоне последних событий, по мнению букмекеров. Об этом 8 апреля рассказал портал NME.

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Рэп-группа, образованная в 2019 году, заменила на месте официального представителя страны на конкурсе певицу Алину Паш, которая отказалась от участия в «Евровидении» в феврале.

12 февраля Паш была объявлена победителем национального телевизионного отборочного шоу Украины с песней «Тіні забутих предків». Kalush Orchestra заняли второе место с песней Stefania. Теперь они являются фаворитами на победу в общем зачете «Евровидения», коэффициент на них составляет 19/3.