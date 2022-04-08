Красноярск, 8 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Сильный ветер ожидается в Красноярске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в центральных районах Красноярского края и в городе Красноярске ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с.

Горожан просят принять меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, 9−11 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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