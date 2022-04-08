Пекин, 8 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Власти Китая высутпают против политизации сферы прав человека и против использования этого сотрудничества в качестве инструмента борьбы. Об этом 8 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

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«Китай решительно выступает против попыток политизации вопросов прав человека и использования их в качестве инструмента», — сказал он, комментируя западную резолюцию о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Также китайский дипломат отметил, что резолюция Запада о приостановке членства России в СПЧ ООН способствует расколу в международном сообществе и является опасным прецедентом.

«Такого рода действия могут усилить раскол среди стран-участниц, обострить противоречия, они не способствуют снижению уровня эскалации конфликта. Такие действия СПЧ ООН создают новый и опасный прецедент», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что решение о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН якобы является необходимым.