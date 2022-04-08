Москва, 8 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Майские праздники в постсоветской России всегда были темой, вызывающей немало дискуссий относительно их продолжительности, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Александр Тарханов Дачи

«Всегда в органах власти находились сторонники идеи сделать для граждан каникулы в период с 1 по 10 мая, чтобы народ проводил больше времени на своих дачных участках.

В качестве аргументов в пользу такого предложения может быть то, что, по данным Росреестра, на начало 2022 года около 14 млн граждан РФ владели садовыми участками.

А по оценке экспертов Россельхозбанка (РСХБ), почти 52% всех овощей, выращенных в России в 2020 году приходилось на овощи, выращенные на дачных участках.

Однако у идеи десятидневных майских каникул есть и непримиримые оппоненты. Так, в ряде регионов РФ, в том числе, в таком традиционно аграрном регионе, как Белгородская область, подсчитали, что из-за майских праздников, продолжительность которых пока не увеличена до 10 дней, регион ежегодно теряет около 1% своего валового регионального продукта.

То есть аргумент, что население в этот десятидневный период будет работать на увеличение производства овощей и, в конечном счёте, на увеличение ВВП страны, не все считают обоснованным.

Более того, в РСХБ подсчитали, что к 2025 году доля овощей, произведённых на дачных участках, сократится с 52% до 45% благодаря развитию фермерства и увеличению объемов производства тепличных овощей крупными агрохолдингами.

Казалось бы, из-за таких железобетонных аргументов противников десятидневных майских каникул их сторонники должны были бы сдаться и навсегда забыть о своём радикальном предложении.

Однако сейчас время и обстановка в стране и в мире работают как раз на увеличение сельхозпродукции на дачных участках.

Например, санкции, перебои в поставках сельхозтехники в Россию и высокие проценты по кредитам могут затормозить развитие фермерства. И теперь дачные участки как раз могут оказать помощь в увеличении производства овощей.

Да и рынок труда в России, по оценкам Минтруда, даже в беспокойном марте выглядел достаточно сильным, особенно если сравнивать его с периодом наиболее острой фазы пандемии коронавируса 2020 года и краткосрочным локдауном на майские праздники в 2021 году.

Поэтому, если правительство хотя бы в 2022 году решит предоставить гражданам РФ возможность майских каникул, чтобы люди начали собственную «посевную» на дачных участках, в этом не будет ничего плохого. Лишь бы погода не подвела, но это уже совсем другая история», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выходные на майские праздники дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами, заявила завкафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

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