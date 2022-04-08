Тюмень, , 14:17 — REGNUM В Тюменской области увеличен верхний предел госзакупок средств связи и автомобилей для нужд органов власти и муниципальных учреждений. Соответствующее изменение к постановлению правительства региона № 610-П 30 декабря 2015 опубликовано на официальном портале органов власти.

Чиновник

Легковые автомобили отныне можно закупать за бюджетный счёт по максимальной стоимости в муниципалитеты до 2,8 млн рублей, для директоров департаментов — до 5,3 млн рублей.

Что касается сотовых телефонов, то максимальная планка поднята для руководителей учреждений до 15 тыс. рублей, а для руководителей органов исполнительной власти и директора ТФОМС — до 40 тыс. рублей.

Областные директора и депутаты региональной думы могут приобретать за счёт бюджета ноутбуки стоимостью до 194 тыс. рублей, планшеты — до 158 тысяч.