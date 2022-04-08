* талибов — запрещённая в России организация

Пекин, 8 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Китая 7 апреля высоко оценил действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по запрету выращивания мака и производства наркотиков. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Чжао Лицзянь назвал Вашингтон «главным источником» проблемы с наркотиками в Афганистане, потому что, по его словам, он поддерживал местных полевых командиров, занимавшихся производством наркотиков во время войны против Советского Союза.

На своей пресс-конференции Лицзянь не упомянул о значительной роли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в буме выращивания и торговли наркотиками за последние три десятилетия. Вместо этого он обвинил Соединённые Штаты в том, что они с самого начала играли «бессовестную роль» в распространении наркотиков в Афганистане.

По сообщению правительственной газеты Global Times, представитель министерства иностранных дел Китая отметил поддержку США некоторых групп афганских моджахедов во время войны против Советского Союза, которые «финансировались ЦРУ и создавали лаборатории по производству наркотиков в Афганистане».

Лицзянь раскритиковал США за то, что они сквозь пальцы смотрели на действия группировок, занимавшихся производством наркотиков. Он призвал Соединённые Штаты принести извинения за свою неблаговидную роль.

Представитель МИД Китая обвинил американских военных в «увеличении производства наркотиков в Афганистане» во время их присутствия в стране. Лицзянь заявил, что Китай готов сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими странами региона в борьбе с наркотиками. Он добавил, что неясно, насколько серьёзно режим «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к своему решению и насколько далеко он может зайти в его реализации.