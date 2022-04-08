Хельсинки, , 14:15 — REGNUM «Одобрить» вступление Финляндии в НАТО могут только Россия и Китай, но они этого не сделают, а всё остальное будет попранием бывшим союзником Третьего рейха условий послевоенного мира, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 апреля.

Гитлер и Маннергейм в Финляндии

Ранее издание Iltalehti сообщило, что Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО «через процедуру дополнительной регистрации«. Решение о подаче заявки может быть принято в первой половине мая 2022 года.

«Всё, что происходит сейчас на границах нашей страны в Европе и на Дальнем Востоке от утверждения нацистского режима на Украине до осквернения памятников солдатам РККА, есть решение Западом в целом и отдельными странами Запада задачи пересмотра итогов Второй мировой войны. Попытка Финляндии вступить в НАТО станет именно таким реваншистским шагом.

Парижским мирным договором 1947 года на Финляндию были наложены существенные военные ограничения. В соответствии с ним, в частности, задачи сил обороны Финляндии ограничиваются защитой собственно территории этой страны. Понятно, что даже взаимодействие с НАТО вне границ Финляндии и тем более вступление в этот агрессивный военный блок станет нарушением Парижского договора.

Надо сказать, что Хельсинки уже какое-то время идёт по пути нарушения условий, по которому в 1947 году Финляндия как союзник нацистской Германии и страна, чьи оккупационные власти и войска совершали военные преступления на территории СССР, получила мир. Нарушением военных ограничений Парижского мирного договора стала закупка Финляндией немецких танков «Леопард» — договором 1947 года на приобретение финнами немецкой военной техники наложен запрет. Недавнее решение о приобретении американских самолётов F-35 также подпадает под прописанный в договоре запрет покупки самолётов с устройствами для скрытой подвески бомб.

Идя по пути нарушения Парижского мирного договора 1947 года, Хельсинки пытается ссылаться на одностороннее нелегитимное заявление Кабинета министров Финляндии от 1990-го года о якобы «устаревании» военных ограничений Парижского мирного договора. Это тщетные потуги. Любые изменения в Парижский мирный договор могут быть внесены лишь через Совет Безопасности ООН. Это касается и 1990 года, и дня сегодняшнего.