Москва, , 14:20 — REGNUM Россия продолжит помогать Армении с укреплением обороноспособности и охраной границы. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 8 апреля, открывая переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в ходе переговоров будут затронуты перспективы взаимодействия в рамках СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой Армения сейчас председательствует. Москва намерена сопоставить свои действия с планами, предъявленными Ереваном членам ОДКБ.

«Мы будем продолжать с позиции ключевого союзника Армении помогать вам в укреплении обороноспособности, в обеспечении охраны границы», — сказал Лавров.

По его словам, Москва продолжит обеспечивать выполнение трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении в отношении Нагорного Карабаха. Так, деятельность российского миротворческого контингента продолжится в строгом соответствии с его мандатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину, что Азербайджан может устроить провокации в Карабахе.

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